Der erste Pellkartoffelball seit über 20 Jahren fand am Sonnabend im Vereinsheim am Sportplatz statt. Schon im Vorfeld wurden über 100 Eintrittskarten verkauft. Die Vereinsmitglieder hatten den Saal festlich geschmückt.

Doreen Köhn aus Magdeburg (links) und Daniela Röhle aus Dodendorf wissen noch nicht so recht, welchen Dip sie nehmen.

Dodendorf - Leberwurst, Salzgurken, Gewürzgurken, Kräuterquark, Kartoffelcreme, Butter, Salz, Zwiebeln und einfaches Speiseöl – das waren die Dips beim Pellkartoffelball in Dodendorf. Der Kultur- und Heimatverein hatte dazu am vergangenen Sonnabend ins Vereinsheim am Sportplatz eingeladen. Ab 18.30 Uhr waren die Türen geöffnet. Ab 19 Uhr wurde geschlemmt.

Pellkartoffeln haben die Menschen früher gleich auf dem Feld gemacht. Die ersten Kartoffeln, die ausgemacht wurden, kamen direkt in einen Topf mit heißem Wasser, wurden gekocht, die Schale wurde abgepellt und noch auf dem Feld wurden sie – hier meist ohne Dips – gleich gegessen.

„Natürlich habe ich auch selbst eine Beziehung zu Pellkartoffeln. Ich komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und heute im Garten zu Hause macht man das ja auch noch mitunter. Pellkartoffeln mit Leberwurst ist eine ganz feine Geschichte“, erklärte Dodendorfes Ortsbürgermeister Uwe Banz (WVU) an den Tischen mit den Dips.

Verein hatte mit seiner Idee den richtigen Riecher

„Wir haben uns gesagt: Oktoberfest das kann jeder – wir lassen eine alte Tradition hier bei uns in Dodendorf wieder aufleben und organisieren einen Pellkartoffelball. Wir haben im Vorfeld schon über 100 Karten verkauft. Das zeigt uns, dass wir mir unseren Gedanken genau richtig lagen“, berichtet Ortsbürgermeister Banz weiter über die Hintergründe.

Wer wollte, konnte sich auch draußen auf die Festwiese stellen. Hier gab es einen Stand, an dem Würstchen frisch gegrillt wurden. Jede Menge Tische hatte der Heimatverein hier aufgestellt. So konnten die Besucher gemütlich essen und trinken.

Discjockey Franky sorgte im Vereinsheim für die musikalische Stimmung. „Wir mischen heute ein bisschen. So ein Abend hat eine besondere Stimmung. Natürlich gibt es da auch von mir die richtige Partymusik dazu“, betonte er.

Jede Menge Herzblut reingesteckt

Für Jessica Dietrich aus dem Vorstand des Heimatvereins ist es eine Freude zu sehen, wie die Menschen die Angebote des Heimatvereins annehmen. „Da ist es absolut keine Belastung, solche Events zu planen und durchzuführen. Das macht Spaß. Wir sind ein Team. Wir stecken alle jede Menge Herzblut da rein. Wir ticken alle gleich. Wir haben alle die gleiche Macke mit Namen Dodendorf.“

Pellkartoffeln habe es schon zu DDR-Zeiten gegeben, weiß Vorstandsmitglied Dietrich. „Dafür sind wir aber bei uns im Vorstand des Heimatvereins viel zu jung. Eigene Erinnerungen daran haben wir nicht. Kurz nach der Wende gab es mal einen Pellkartoffelball vom Sportverein, aber seitdem nicht mehr.“

Die Mitglieder des Heimatvereins hatten den Festsaal dem Anlass entsprechend festlich geschmückt. Auf den Tischen standen Margeriten, Schalen mit Äpfeln und Glasschalen mit Lavendel. Hier befanden sich zudem auch Maiskolben. An den Wänden hingen Getreideähren. Auf dem Boden an den Wänden und in den Ecken lagen Zierkürbisse und Strohballen. „Wir haben gestern drei Stunden aufgebaut und heute sind wir schon seit 15 Uhr mit dabei“, verrät Dietrich.

Extra aus Magdeburg nach Dodendorf gekommen

Ganz neu im Vorstand des Dodendorfer Heimatvereins ist David Domscheit. Für ihn war der Pellkartoffelball die erste Aktion, die er zusammen mit seinen weiblichen Vorstandskollegen gewuppt hat. „Ich bin gut aufgenommen worden. Im Vorstand wurden mir Aufgaben zugeteilt. Ich werde die Arbeiten rund ums Vereinsheim hier am Sportplatz von Beate Schulze übernehmen. Das sind natürlich große Schuhe, aber das wird mit der Hilfe der anderen bestimmt schon klappen.“

Kay Stoye aus Osterweddingen hat einen Lehrgang Feldkoch gemacht, um bei solchen Anlässen wie dem Pellkartoffelball helfen zu können. Foto: Udo Mechenich

Und wie bewerten die Besucher die Aktion im Dodendorfer Vereinsheim? „Pellkartoffeln sind immer gut. Die sind immer absolut lecker. Das ist ein schöner Anlass, um hier im Vereinsheim zusammen zu kommen“, meinte Mary Berteau. Sie war extra aus Magdeburg nach Dodendorf gekommen, weil sie von ihrer Dodendorfer Freundin Simone Domscheit zum Pellkartoffelball eingeladen worden war. „Wir haben uns lange nicht gesehen. Da habe ich diese Veranstaltung des Heimatvereins in unserem schönen und gemütlichen Vereinsheim genutzt und sie eingeladen.“