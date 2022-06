Per Vertrag zur Osterweddinger Grünflächenpflege

Osterweddingen - Die Verhandlungen für einen neuen Kooperationsvertrag der Gemeinde mit der „Grünen Umwelt“ und der Stand der Notanbindung des Gewerbegebiets Sülzetal/Osterweddingen bis zur Fertigstellung der neuen Anbindung an die Bundesstraße 81 – das waren die Themen im Bauausschuss. Aufgrund der Corona-Beschränkungen tagte der Ausschuss am vergangenen Montagabend per Videokonferenz. Der Vorsitzende des Ausschusses, Heiko Hampel (CDU, Altenweddingen), begrüßte die Teilnehmer und wies sie darauf hin, dass die Sitzung aufgezeichnet würde. Er habe mit der Verwaltung abgeklärt, dass eine Live-Abstimmung möglich sei. „Machen wir das Beste daraus.“