Kinderbetreuung Personalbestand in Wanzleber Kitas weiter am Limit

Auf den ersten Blick erscheint die Lage an den Kindertagesstätten in der Einheitsgemeinde Wanzleben entspannt. Es gibt 100 Erzieher, die über 1000 Kinder betreuen. In Sachen Nachwuchs ist die Situation aber knifflig. Erstmals hat die Stadt eine eigene Auszubildende übernommen. Weitere folgen ihr jetzt nach, ermöglicht durch Fördergelder.