Osterweddingen - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Osterweddingen trafen sich jetzt zu ihrer Jahreshauptversammlung in ihrem Gerätehaus im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen. Ortswehrleiter Mario Schulz begrüßt die Teilnehmer. Anschließend wurden die Jahresberichte vorgetragen.

Nach den Ausführungen der Kameradin Anna Schneemilch aus der Jugendfeuerwehr engagieren sich zur Zeit zehn Jungen und fünf Mädchen in der Jugendwehr. Sie treffen sich wöchentlich für theoretische und praktische Ausbildungen. Die Jugendlichen werden bei diesen Übungsnachmittagen auf die ehrenamtliche Tätigkeit in der Einsatzabteilung vorbereitet. So belegten sie beispielsweise beim Löschangriff der Sülzetaler Feuerwehren den ersten und dritten Platz. Beim Wettkampf „Gruppenstafette“ erreichten sie ebenfalls den ersten Platz.

„Ihre Erfahrungen und ihr Geschick bewiesen die jungen Kameraden bei verschiedenen Veranstaltungen und Wettbewerben“, betont der Wehrleiter angesichts dieser Ergebnisse. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war für die Mitglieder der Jugendwehr der Tag der offenen Tür. Hier zeigten sie ihr Können und erklärten den Besuchern Fahrzeuge und Technik.

Im Jahr 2023 habe es für die Osterweddinger Wehr 87 Einsätze gegeben, resümiert der stellvertretende Ortswehrleiter Daniel Sanftenberg in seinem Rechenschaftsbericht der Einsatzabteilung. In fast der Hälfte der Fälle verursachte die Auslösung einer Brandmeldeanlage die Alarmierung. In Erinnerung bleibt den Kameraden der Brand am 12. Januar 2023 im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen. An diesem Tag stand dort nach einer Explosion die Rettungswache in Flammen.

„30 Mal wurden wir zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Hier galt es, unter anderem Öl zu binden, oder verletzte Personen aus Fahrzeugen oder Zwangslagen zu retten“, blickte Sanftenberg zurück. Auch einen ABC-Einsatz habe es 2023 gegeben.

Im vergangenen Jahr kaufte die Gemeinde Sülzetal einen neuen Einsatzleitwagen. Er steht allen Wehren im Sülzetal zur Verfügung und wurde an der Wache in Osterweddingen positioniert.

Die Mitglieder der Wehr Osterweddingen ergriffen auch im vergangenen Jahr verschiedene Maßnahmen, um Mitglieder zu werben. Sie verteilten Flyer. Es wurden Plakate aufgehängt. Sie organisierten einen Tag der offenen Tür. Ebenso erhöhten sie die mediale Präsenz. Aktuell leisten 26 Männer und 4 Frauen aktiv ihren Dienst in Osterweddingen. Zur Ehren- und Altersabteilung gehören 17 Kameraden.

„Leider führten all unsere Aktionen nicht zum gewünschten Erfolg. Hier ist ein höheres Engagement der Gemeinde notwendig und gewünscht. Rund 60 Prozent der Einsätze lagen in 2023 im personalkritischen Zeitraum zwischen 6 und 18 Uhr. Der Personalmangel bei Einsätzen in dieser Zeitspanne konnte nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Ortsfeuerwehren kompensiert werden“, warnt Wehrleiter Schulz mit Blick auf das Rathaus in Osterweddingen.