Das traditionelle Dressur–und Springturnier des Reitvereins Wanzleben führt zahlreiche leistungsstarke Reiter in die Sarrestadt, die mit erstaunlichen Ergebnissen aufwarten.

Die Springprüfung Klasse M mit Stechen beim Reitturnier in Wanzleben hat Vianne Bahners auf „Electra“ gewonnen.

Wanzleben. - Zu den Reitsportlern haben sich in diesem Jahr viele Zuschauer gesellt, die beim mittlerweile 55. Traditionsturnier dabei sein wollten. Diese sahen, dass gerade die jungen Reiter auf sich aufmerksam machten.