weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Reitturnier in der Börde: Pferdesport in Wanzleben: Emotionen, Erfolge und fantasievolle Kostüme

Reitturnier in der Börde Pferdesport in Wanzleben: Emotionen, Erfolge und fantasievolle Kostüme

Das traditionelle Dressur–und Springturnier des Reitvereins Wanzleben führt zahlreiche leistungsstarke Reiter in die Sarrestadt, die mit erstaunlichen Ergebnissen aufwarten.

Von Christian Besecke 16.09.2025, 18:10
Die Springprüfung Klasse M mit Stechen beim Reitturnier in Wanzleben hat Vianne Bahners auf „Electra“ gewonnen.
Die Springprüfung Klasse M mit Stechen beim Reitturnier in Wanzleben hat Vianne Bahners auf „Electra“ gewonnen. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben. - Zu den Reitsportlern haben sich in diesem Jahr viele Zuschauer gesellt, die beim mittlerweile 55. Traditionsturnier dabei sein wollten. Diese sahen, dass gerade die jungen Reiter auf sich aufmerksam machten.