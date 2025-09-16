Reitturnier in der Börde Pferdesport in Wanzleben: Emotionen, Erfolge und fantasievolle Kostüme
Das traditionelle Dressur–und Springturnier des Reitvereins Wanzleben führt zahlreiche leistungsstarke Reiter in die Sarrestadt, die mit erstaunlichen Ergebnissen aufwarten.
16.09.2025, 18:10
Wanzleben. - Zu den Reitsportlern haben sich in diesem Jahr viele Zuschauer gesellt, die beim mittlerweile 55. Traditionsturnier dabei sein wollten. Diese sahen, dass gerade die jungen Reiter auf sich aufmerksam machten.