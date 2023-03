Mehr als ein Klassisches Pflegeheim Humanas-Wohnpark in Wanzleben: Fertigstellung rückt in greifbare Nähe

Der Humanas-Wohnpark in der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße in Wanzleben nimmt langsam Gestalt an. Inzwischen sind die letzten Wände der zukünftigen Gebäude gesetzt worden. Bis wann werden aber die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass die künftigen Bewohner einziehen können?