Pinocchio macht eine Stippvisite in Klein Rodensleben

Das Puppenspiel von Kerstin Dathe in der Kirche begeistert nicht nur die jungen Besucher in Klein Rodensleben.

Kerstin Dathe lässt in Klein Rodensleben die Puppen tanzen.

Klein Rodensleben - Aus „Rotkäppchen“ ist in Klein Rodensleben ganz plötzlich „Pinocchio“ geworden und der hat die Besucher in der Kirche dennoch begeistert. Belebt wurde die Märchenfigur in dem Fall von der Puppenspielerin Kerstin Dathe.