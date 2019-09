Ein Dieb ist der Polizei in der Börde in die Finger gekommen. Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

Ein Mann hat in Langenweddingen mehrere Bauzaunfelder gestohlen und dabei ein besonders auffälliges Indiz hinterlassen, was zu ihm führte.

Haldensleben/Langenweddingen l Die Beamten vom Polizei-Revier Börde hatten es in dieser Woche mit einem besonders dusseligen Dieb zu tun. Der hatte bereits am Donnerstag, 19. September, in Langenweddingen 15 Bauzaunfelder mitgehen lassen - dummerweise dabei aber seinen Schlüsselbund verloren. Pech für den Dieb: Am Schlüsselbund war ein auffälliger Anhänger befestigt, der die Polizisten direkt zu einer Firma im Bördekreis führte. Zwar war der Mann da nicht mehr beschäftigt, die Polizisten bekamen aber einen Hinweis, wem der Schlüssel samt Anhänger gehören könnte. Die Beamten fuhren kurzerhand zur Wohnadresse des Mannes - und probierten den Briefkastenschlüssel einfach mal aus. Der Kasten öffnete sich, die Polizisten hatten einen Treffer gelandet - auch die Haustür ließ sich problemlos öffnen. Nur in der Wohnungstür passte keiner der Schlüssel.

„Der 31-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin zu den Schlüsseln befragt. Er meinte, dass dies ein Zufall wäre und keiner der Schlüssel seine Wohnungstür öffnen würde. Tatsächlich passte keiner der Schlüssel zur Tür. Den Polizisten fiel aber der nagelneue Schließzylinder auf“, erklärt Polizeisprecher Matthias Lütkemüller. Kein Wunder: Der Dieb konnte ja am Abend des Diebstahls nicht mehr in seine Wohnung und hatte einen Schlüsseldienst gerufen, der gleich das Schloss getauscht hatte.

Nun muss der 31-Jährige den Polizisten erklären, wie sein Schlüsselbund an den Tatort gelangt war - und was er eigentlich mit 15 Bauzaunfeldern anstellen wollte.