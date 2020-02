In Wanzleben wurde eine Baustelle Ziel von Dieben. Symbolfoto: Martin Rieß

Von der Baustelle der Sekundarschule in Wanzleben (Landkreis Börde) wurde Baumaterial geklaut.

Wanzleben (vs) l Von der Baustelle der Sekundarschule in Wanzleben im Landkreis Börde wurde in der Zeit zwischen dem 14. und dem 17. Februar Baumaterial entwendet.

Die Täter brachen einen Baucontainer auf und entwendeten daraus unter anderem Bauschaum und Sprühpistolen, Wasserwaagen, Kabeltrommeln und Starkstromkabel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.