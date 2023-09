Schwerverletzte Radfahrerin erinnert sich nur noch an einen entgegenkommenden Traktor: Was ist auf der Bundesstraße B245a bei Barneberg passiert?

Nach einem mysteriösen Unfall auf der B245a nahe Barneberg in der Börde ist eine Radfahrerin schwer verletzt zurückgelassen worden. Ein Traktor könnte an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Symbolbild:

Barneberg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einer Radfahrerin ist es bereits am Freitagmorgen, 1. September, auf der Bundesstraße B245a nahe Barneberg gekommen. Soviel steht fest. Doch alles andere erscheint mysteriös, wie die Polizei mitteilt.

Demnach ist lediglich bekannt, dass sich an dem Morgen um 10 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Barneberg in Richtung Hohnsleben kommend ein Unfall mit einer Fahrradfahrerin ereignet haben soll. Die Fahrradfahrerin habe sich dabei schwer verletzt und im Anschluss an den Unfall über Erinnerungslücken geklagt. Sie habe sich nur noch daran erinnern können, dass ihr vor dem Crash ein Traktor entgegengekommen sei. Außerdem habe sich ein Ersthelfer mit weißem Transporter und Wolfenbütteler Kennzeichen vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt.

Gesucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zu den Fahrern von Traktor und Transporter machen können. Sie werden unter der Rufnummer 03904-4780 gebeten, sich bei den Beamten zu melden.