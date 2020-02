Sie gehört zu den ersten Unternehmen, die sich im Gewerbegebiet Osterweddingen angesiedelt haben: die Deutschen Post.

Osterweddingen l Die Deutsche Post nahm 2019 eine bundesweite Neustrukturierung ihrer Niederlassungen vor. Seitdem ist der Standort Osterweddingen nicht mehr nur für den Norden Sachsen-Anhalts zuständig, sondern auch für Teile von Niedersachsen. „Die Erweiterung unserer Aufgaben brachte es mit sich, dass wir hier in Osterweddingen unsere Mitarbeiterzahl verdoppelt haben und weitere Niederlassungen, wie beispielsweise Braunschweig, nun von unserem Standort aus betreut werden.“ Damit sei der Standort Osterweddingen organisatorisch und verwaltungstechnisch aufgewertet worden, erklärt Leiterin der Deutschen Post im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen, Sylvia Kramarczyk.

Der bevorstehende Anschluss des Gewerbegebiets Sülzetal/Osterweddingen an die B 81 werde auch der Niederlassung der Deutschen Post in Osterweddingen helfen, sagt Kramarczyk. Eine verkehrstechnisch gute Anbindung sei für ihr Unternehmen das A und O.

„Von unserem Standort im Gewerbegebiet Osterweddingen aus fahren wir zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten raus. Jede Beschleunigung des Anschlusses ist für uns gut. Das hartnäckige Bohren der Gemeinde Sülzetal war von daher sehr gut – für uns und das gesamte Industriegebiet“, freut sich Kramarczyk. Und weiter: „Natürlich sehe ich die Verantwortung unseres Unternehmens für die Region, in der wir arbeiten.“

Diese Verantwortung gehe über die Schaffung von Arbeitsplätzen hinaus. Kramarczyk nennt Beispiele: Über das gesamte Jahr verteilt gebe es von daher verschiedene Aktivitäten in Osterweddingen. „So bieten wir beispielsweise den Kindergärten und Schulen aus der Gemeinde Sülzetal an, dass sie jederzeit auf uns hier im Gewerbegebiet zukommen können, und dann können wir einen Besuch vereinbaren, bei dem wir den Mädchen und Jungen erklären, wie es sein kann, dass sie an jedem Morgen ihre Post im Postkasten finden. Es gibt aber auch Führungen durch unser Briefzentrum, hier vor Ort.“

Die Zusammenarbeit mit der Kommune Sülzetal sei insgesamt sehr gut. Sie habe die Mitarbeiter der Verwaltung in Osterweddingen durchwerg als offene Menschen kennengelernt, versichert Sylvia Kramarczyk. Der Stellenwert, den die Deutsche Post und all die anderen Unternehmen im Gewerbegebiet genießen, sei ihrer Erfahrung nach sehr hoch, sagt die Niederlassungsleiterin. „Die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal hier in Osterweddingen kümmert sich darum, dass es einen Dialog zwischen den Unternehmen gibt. So entsteht ein reger Austausch.“ Insbesondere die Wirtschaftspolitik werde offen gestaltet. So gebe es beispielsweise solche Angebote wie den Wirtschaftsstammtisch der Gemeinde, wo sich die Unternehmen treffen können, lobt Kramarczyk.

Die Deutsche Post war einer der ersten Partner des Sülzetals, die sich im Gewerbegebiet ansiedelt haben. „Es war in den 90er-Jahren nicht selbstverständlich, dass Osterweddingen als interessanter Standort angesehen wurde. Die A 14 gab es noch nicht. Insofern war das vorausschauend und nachhaltig, dass sich die Deutsche Post für den Standort entschieden hat“, betont der Wirtschafts- und Entwicklungsförderer der Gemeinde Sülzetal, Fred Fedder.

Seit über 20 Jahren arbeitet das Unternehmen mittlerweile am Standort Osterweddingen. Kramarczyk: „Es hat sich für uns bewährt, die Standortvorteile zu nutzen. Aus diesem Grund kam es auch zur Aufwertung des Standorts mit einem größeren Einzugsbereich.“