Kinderbetreuung Premiere: Wanzlebens neuer Kita-Chef ist ein Mann

So etwas gab es noch nie in der Stadt Wanzleben-Börde. Erstmals ist mit Christian Richter ein Mann Leiter einer Kindertagesstätte geworden. Er hat zu Beginn des Monats die Geschäfte in Klein Wanzleben übernommen. Ganz so neu ist der 34-Jährige in dem Beruf aber keineswegs.