Eine Woche lang hatten die Kinder der Grundschule Altenweddingen geübt - nun zeigten sie ihr Können in der Zirkus-Manege.

Altenweddingen l Ein Zirkus übt auf viele Menschen seit jeher schon einen großen Reiz aus. Einmal selbst in der Manege stehen, Zirkusatmosphäre erleben und vor einem Publikum seine Leistungen zu zeigen, ist für viele ein toller Ansporn.

15 Vorschulkinder und 124 Schüler der Grundschule Altenweddingen konnten eine Woche in der Manege üben. Unter Leitung von Zirkusdirektorin Simona Woitschack vom „Projektcircus Smiley“ übten mehrere Trainer mit den Kindern Programmpunkte ein.

Leistung gefordert

Die Trainer gingen auf jedes Kind ein und forderten und förderten seine Leistungen. Sie zeigten, wie die Übungen ausgeführt wurden, achteten aber auch darauf, dass vor allem der Spaß bei den Kindern nicht zu kurz kam. Die Kinder erlebten, zu welchen Leistungen sie bei richtiger Anleitung fähig sind. Geübt wurde von vielen Kindern auch außerhalb der Manege auf dem Schulhof, weil sie das Gelernte gleich in die Praxis umsetzen wollten.

Bilder Endlich steht sie – die Pyramide. Alle schmunzeln, nur den Künstlern ganz unten sieht man die Last ein wenig an. Foto: Bernd Obermeier



Wagemutig – in luftiger Höhe am Reifen – führten einige jungen Zirkus-Künstler der Grundschule Altenweddingen ihre Kunststücke vor....



Abby und Noemi (von links) übernehmen das „Abschminken“, wie zirkusfachmännisch Einstieg und Abschluss der Vorstellung heißen. Foto:...



Das Gleichgewicht zu halten, im Alltag ein Kinderspiel. Hier im Zirkus auf einem Seil vor Publikum braucht es da bei Emmi und Josephine (von links) schon ein wenig...



Nach dreieinhalb Tagen Training fanden am Donnerstag und Freitag zwei Galavorstellungen statt. Bereits am Donnerstag mussten dabei im Zirkuszelt zusätzliche Stühle aufgestellt werden, damit die Eltern und weitere Gäste Platz fanden.

Zur Eröffnung ein Tusch

Schon lange vor der Vorstellung wurden die Kinder beim Anziehen der Kostüme immer nervöser. Ein Tusch eröffnete dann die Vorstellung. Theaterdirektorin Simona Woitschack begrüßte die Gäste und gemeinsam sangen die Kinder das Zirkuslied. Danach begann die Vorführung der Artisten mit der Vorführung der Hula Hoop Gruppe, bei der zum Abschluss zwei Kinder jeweils zehn Reifen um ihren Körper tanzen ließen. Die Tonnenclowns machten zur Erheiterung der Gäste Späße mit ihrem Trainer bevor die Jongleure und Tellerdreher ihr Können zeigten.

Mit freiem Oberkörper und Barfuß legten sich die Fakire auf ein Nagelbrett mit 200 langen Nägeln. Unterstützt von den Bauchtänzerinnen, die sich nach orientalischen Rhythmen wiegten. Als dann die Trainer eine vier Meter lange Schlange den Tänzerinnen in die Hände legten, ging ein Raunen durch das Publikum. Nach der Pause zeigten die Seiltänzerinnen, zu welchen Leistungen sie in kürzester Zeit gekommen sind.

Tänze mit Neontüchern

Viele Eltern hielten den Atem an, wie die Mädchen sicher über das Seil schritten und dabei auch noch in die Knie gingen und sich längst auf das Seil legten. Mit flotter Musik zeigte die nächste Gruppe einige Tänze mit Neontüchern, bevor die Cowboys und Cowgirls ihre Seile tanzen ließen. Eine Gruppe von Musikclowns sorgte für Vergnügen bei den Gästen und brachte Trainer David mit ihren Späßen zur Verzweiflung. Die Bodenakrobaten brachten viel Schwung mit und zeigten verschieden Pyramidenwährend die Trapezkünstler unter dem Zirkusdach tätig waren.

Donnernder Beifall

Nach den Schlussworten der „Abschminker“ zogen mit der Musik „We are the World. We are the Children“ alle Artisten in der Manege ein und nahmen den donnernden Beifall der Zuschauer entgegen, die sich dafür von ihren Plätzen erhoben.

Nach der Vorstellung gab es nur glückliche Gesichter, die Kinder über den Beifall, die Eltern über ihre tollen Kinder, die Lehrkräfte, dass eine spannende Woche mit so zwei Höhepunkten endete.