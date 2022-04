Wanzleben Projekte und Aktionen der Horte zum Weltkindertag

Der mittlerweile zweite Aktionstag zum Unicef-Weltkindertag hat in diesem Jahr erneut die Kinder in den sechs Horten in Trägerschaft der Einheitsgemeinde Wanzleben bewegt. So gab es eine spezielle Projektwoche und den großen Abschluss vor und auch im Rathaus der Sarrestadt.