Tommy Grün vom Ordnungsamt der Einheitsgemeinde in Wanzleben und die Fahrräder, die in diesem Jahr schon wieder aufgefunden worden sind.

Wanzleben - Auch in Wanzleben gibt es ein Fundbüro. Glaubt man den Einträgen in einige Facebookgruppen, dann wissen das aber etliche Einwohner nicht. Dabei gibt es diesen Service schon seit etlichen Jahren. In dieser Zeit hat sich herauskristallisiert, dass meist herrenlose Fahrräder, Schlüssel, Handys, Werkzeuge sowie Geldbörsen aufgefunden werden. „Eine Nachfrage nach verlorenen Gegenständen lohnt sich auf jeden Fall“, versichert Tommy Grün vom Ordnungsamt. „Diese kann unter der Telefonnummer 039209/44754 erfolgen.“ Abgegeben werden können Fundstücke beim Ordnungsamt der Stadt.