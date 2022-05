Retter arbeiten Hand in Hand bei Einsätzen

Rettungsdienste und Feuerwehren arbeiten in der Einheitsgemeinde Wanzleben Hand in Hand, wenn es notwendig ist. So öffnen die Wehrleute bei Einsätzen Wohnungen und Häuser, sollten deren Besitzer nicht mehr ansprechbar sein. Tragehilfen von hilflosen Personen gehören ebenfalls zum Repertoire. Dafür wird in regelmäßigen Abständen auch gemeinsam geübt.

Tragehilfen mit hilflosen oder nicht ansprechbaren Personen werden von den Kameraden der Feuerwehren immer wieder geübt, so wie hier in Groß Rodensleben. Das ist auch notwendig, denn im Jahresverlauf werden die Wehrleute allein in den Orten der Einheitsgemeinde bis zu 20 Mal zu Hilfe gerufen.

Wanzleben - Erst vor kurzem sind die Wehrleute in Wanzleben an drei Tagen in Folge zu Tragehilfen und Wohnungsöffnungen gerufen worden. In solchen Fällen handelt es sich meist um hilflose Personen, die gerettet werden müssen. Mit dabei ist in erster Linie die für die Einheitsgemeinde zuständige Firma Krankentransport und Rettungsdienst Ackermann. Die Feuerwehrleute werden entweder gleich mit von der Rettungsstelle des Landkreises aus alarmiert oder von den Rettern nachgefordert.