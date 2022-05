Rücktritt: Ingo Reichenbach nicht mehr Ortsbürgermeister von Altenweddingen

Altenweddingen - Der Ortsbürgermeister von Altenweddingen, Ingo Reichenbach (SPD), legt sein Amt nieder. Dies erklärte der stellvertretende Bürgermeister, Heiko Hampel (CDU), am Montagabend gleich zu Beginn bei der Sitzung des Ortschaftsrats. Auf Nachfrage der Redaktion der Volksstimme erklärte Sozialdemokrat Reichenbach, dass er „aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist.“ Nähere Gründe wollte Reichenbach dazu gegenüber der Redaktion der Volksstimme nicht nennen. Er werde weiterhin sein Mandat im Ortschaftsrat in Altenweddingen und auch im Gemeinderat des Sülzetals wahrnehmen. Reichenbach: „Ich bin nach knapp drei Jahren bloß als Ortsbürgermeister hier in Altenweddingen zurückgetreten. Ich stehe den Bürgern Altenweddingens aber als Lokalpolitiker weiterhin zur Verfügung.“