Ein betrunkener Ladendieb ist in Wanzleben (Landkreis Börde) bei der Flucht gestoppt worden.

Wanzleben (dpa) l Ein betrunkener Ladendieb ist in Wanzleben (Landkreis Börde) bei der Flucht gestoppt worden. Der Mann war am Samstag (27. März) zunächst in einem Lebensmittelmarkt aufgefallen, weil die Diebstahlsicherung Alarm meldete, als er den Laden verließ, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Daraufhin fuhr er mit einem Transporter davon, jedoch konnten die Beamten ihn noch in Wanzleben stoppen. Eine Alkoholkontrolle ergab 2,45 Promille.

Bei der Durchsuchung des Wagens wurden Lebensmittel und Werkzeuge gefunden, die in dem Supermarkt gestohlen worden waren. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.