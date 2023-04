Michael Kirmis aus Eggenstedt und Andreas Haberland aus Schermcke pflegen seit Jahren ein ungewöhnliches Hobby. Sie sind echte Oldtimerfans, alte Technik begeistert die beiden. Inzwischen haben sie sich einen großen Bestand an alten Fahrzeugen zugelegt. Die Gefährte werden auf einer eigenen Strecke in Seehausen ausprobiert und bei Treffen gezeigt.

Seehausen - Gerade im Landkreis Börde gibt es eine große Oldtimer-Szene. In etlichen Orten werden große Treffen veranstaltet, so in Gehrendorf bei Oebisfelde oder in Ohrsleben. Mit dabei sind die beiden Oldtimerfans aus dem südlichen Landkreis eigentlich immer.