Im Zuge der Sanierung der Gemeinschaftsschule in Wanzleben gibt es einen Ringtausch der Schüler. Der erste Umzug davon ist erfolgt.

Seehausen/Klein Wanzleben l Etwa zwei Jahre lang gehen Wanzleber und Klein Wanzleber Schüler erst einmal "fremd". So lange dauert in etwa die Sanierung der Gemeinschaftsschule in Wanzleben. Wegen der geplanten Baumaßnahmen ist ein großer Ringtausch erforderlich, der nun angelaufen ist. Die Gemeinschaftsschüler kommen nach den Sommerferien im Ausweichobjekt in Klein Wanzleben unter und die dortigen Grundschüler werden derzeit schon in Seehausen beschult.

Die Klein Wanzlebener Grundschulkinder haben längst ihren ersten Schultag im Gebäude der Grundschule "Ernst-Sonntag" in Seehausen absolviert. Nunmehr werden über 140 Kinder in der Stadt Seehausen beschult. Im Vorfeld gab es einen gesonderten Informationsabend für alle Eltern und interessierten Bürger zu diesem Thema.

Erste Tage problemlos verlaufen

Die Grundschul- und Hortkinder aus der Grundschule Seehausen brachten zuvor das Schulgebäude auf Vordermann und bereiteten ihren neuen Schulkameraden einen entsprechenden Empfang vor. Begrüßt wurden auch die zahlreichen Eltern und Gäste.

Der Leiter des Ordnungsamtes, Kai Pluntke, die Grundschulleiterin Anke Lenhard sowie durch Ortsbürgermeister Eckhard Jockisch (Freie Wähler) nutzten den Informationsabend, um die Räumlichkeiten der Grundschule und des Hortes vorzustellen. Weiterhin standen Vertreter der Grundschulen, der Horte und der Verwaltung für Fragen zur Verfügung.

„Die ersten Schultage in der neuen Schule sind weitestgehend problemlos abgelaufen“, schätzt Kai Pluntke ein. „Natürlich müssen sich die Abläufe auch erst einmal festigen und vor allem müssen sich die Schüler an die neuen Gegebenheiten gewöhnen.“

Räume wurden hergerichtet

In Vorbereitung des Umzuges sind im Schulgebäude in Seehausen umfangreiche Baumaßnahmen erfolgt. So wurden neue Toiletten installiert. Der ehemalige Essenraum sowie ein zusätzlicher Essenraum im Keller der Grundschule wurden saniert. „Hier stehen nun Sitzplätze für insgesamt 70 Schüler zur Verfügung“, erläutert Pluntke. „Die Essenräume sind darüber hinaus auch für Klassenkonferenzen und Veranstaltungen nutzbar.“ Weiterhin entstanden in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung des Schulgebäudes ein Raum für die Schulsozialarbeit und für die Schulsachbearbeiterin der Grundschule des Zuckerdorfes Klein Wanzleben.

„Nach Abschluss der Auslagerung der Klein Wanzleber werden diese Räume der Grundschule Seehausen als Computerräume zur Verfügung stehen“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Insgesamt sind allein in das Gebäude der Grundschule „Ernst-Sonntag“ Seehausen etwa 110.000 Euro für diese Maßnahmen investiert worden.

Arbeiten in der Grundschule laufen

Pünktlich und damit wie geplant, haben auch die Baumaßnahmen durch den Landkreis Börde in der Grundschule Klein Wanzleben begonnen. Hier sind derzeit Elektriker mit dem Rückbau der vorhandenen Elektroanlagen beschäftigt und es wurden bereits Deckenverkleidungen im Schulgebäude entfernt.

Insgesamt investiert der Landkreis Börde 610.000 Euro in das Schulgebäude in Klein Wanzleben. Das ist notwendig, um die Gemeinschaftsschüler hier nach den Sommerferien 2019 aufnehmen zu können. Vor allem notwendige Brandschutzanlagen werden installiert. „Die Bauzeit für die Gemeinschaftsschule in Wanzleben beträgt effektiv etwa 1,5 Jahre“, sagt Pluntke. „Danach steht der Stadt Wanzleben in Klein Wanzleben eine sanierte und den Vorschriften entsprechende Grundschule zur ursprünglichen Nutzung zur Verfügung, die optimale Bedingungen für die Bildung vorhält.“