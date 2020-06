Mitglieder des Ortschaftsrates Dreileben machen sich Sorgen um den Fortbestand des Deutschen Hauses.

Dreileben l Sorgenvoll gehen Dreilebens Ortsbürgermeisterin Annette Fink-Drache, ihr erster Stellvertreter Hanfried Duchstein und die Mitglieder Birgit Hornung und Reinhard Senf durch die Räume des Deutschen Hauses. Das Haus, das der Stadt Wanzleben-Börde gehört, steht zentral mitten im Dorf an der Ecke Hauptstraße zur Parkstraße. Im großen Saal stehen die Tische und Stühle von der vergangenen Sitzung des Ortschaftsrates wegen der Corona-Pandemie noch auf Abstand. „Hier in dem Saal kann alles gemacht werden. Nur es muss auch etwas gemacht werden“, sagt die Ortsbürgermeister und meint bauliche Sanierungsarbeiten.

Saal gehört zum Dorfleben

Der Saal ist der zentrale Veranstaltungsort in Dreileben. Bis zu fünf Veranstaltungen des Dorfes finden darin statt. Vom Sportlerball bis zur Kinderweihnachtsfeier. Auch kann der Saal mit angeschlossenem Schankbereich, Tresen und Küche für private Feiern zu Geburtstagen und Hochzeiten oder ähnlichen Anlässen gemietet und genutzt werden. Da sich der Saal im Obergeschoss des Deutschen Hauses befindet, müsse aus Sicht des Ortschaftsrates ein Fahrstuhl angebaut werden, damit ihn auch ältere Einwohner bei Veranstaltungen leicht erreichen können.

Die Nutzung des Deutschen Hauses sieht der Ortschaftsrat in Gefahr, weil der Unterhalt und die nötigen Sanierungsarbeiten viel Geld kosten. Um die Kosten zu mildern und eine neue Einnahmequelle für die Stadt Wanzleben-Börde als Eigentümerin des Hauses zu erschließen, ist der Ortschaftsrat auf der Suche nach einem Mieter für gewerbliche Räume mit einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern. Ebenso steht die frühere Gaststätte im Untergeschoss leer und könne an einen interessierten Wirt verpachtet werden. Auch könne sich der Ortschaftsrat vorstellen, dort einen Bürgertreff oder eine Heimatstube für das 468 Einwohner zählende Dreileben zu etablieren. Wer an der Nutzung der gewerblichen Räume im Deutschen Haus interessiert sei, könne sich gerne an Ortsbürgermeisterin Annette Fink-Drache wenden. Durch den Zuzug von jungen Familien nach Dreileben sei es aus Sicht der Ortschaftsratsmitglieder unbedingt geboten, die Attraktivität des Wohnens auf dem Land weiter zu erhöhen. Dazu zähle eben auch ein Treffpunkt für die Bürger. Zu einem Plus in Dreileben zählt, dass im Deutschen Haus eine Arztpraxis ihren Sitz hat.

Als Bürgerhaus nicht zu halten

„Dieses Thema beschäftigt den Ortschaftsrat und die Verwaltung schon lange Zeit. Das Deutsche Haus ist aus meiner Sicht als Bürgerhaus nicht zu halten“, verdeutlicht hingegen Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos). Der Ortschaftsrat Dreileben habe sich schon einmal positioniert zu einem Ansatz von barrierefreiem Wohnen, Gewerbe und einer Heimatstube. Aber das Deutsche Haus sei nach aktuellem Stand wirtschaftlich und finanziell nicht zu vertreten. „Wir können nicht in einem oberen sechsstelligen Bereich investieren, um danach Zuschüsse zahlen zu müssen“, macht Kluge deutlich. Das könne die Stadt Wanzleben-Börde auch den anderen zehn Ortschaften der Einheitsgemeinde schlecht erläutern. Dazu komme noch, dass die Priorität in Dreileben eindeutig in der Modernisierung beziehungsweise dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses liege. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf im Interesse der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und damit der Sicherheit der Einwohner von Dreileben.

„Und das schaffen wir finanziell nicht bis 2024“, sagt der Bürgermeister. Aus seiner Sicht lohne es sich darüber nachzudenken, ob der künftige Versammlungsraum der Feuerwehr nicht auch für die Dreileber Bevölkerung genutzt werden könne.