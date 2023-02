Schäden am Feldweg: In Schwaneberg sucht man nach Problemlösungen

Der Feldweg von Schwaneberg nach Bottmersdorf ist in einem erbarmungswürdigen Zustand.

Schwaneberg - Während der Debatte über das Flurbereinigungsverfahren in Schwaneberg sprach Ausschussmitglied Christian Wolff (SPD, Altenweddingen) bei der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses die Schäden am Feldweg von Schwaneberg nach Bottmersdorf an.