Schießen für Blinde in Wanzleben als landesweites Pilotprojekt

In Wanzleben wird im kommenden Jahr ein sachsen-anhalt-weites Pilotprojekt gestartet. Dabei handelt es sich um das Schießen für Blinde. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben alle Projektbeteiligten in der Sarrestadt unterzeichnet. Außerdem gab es eine erste Vorstellung des Ablaufs.

Wanzleben - Es mag ungewöhnlich klingen, wenn es um das Schießen für Blinde geht. Allerdings muss sich jetzt niemand Sorgen machen, wenn künftig von eben diesem Sport in Wanzleben die Rede ist. Die Umsetzung bringt den Einsatz von moderner Technik mit sich, bei der die Sportler quasi nach Gehör schießen. Teilnehmer wie Frank Bremer sind dabei so treffsicher, dass Beobachter daneben stehen und einfach nur fasziniert zuschauen. Denn es geht in dem Fall nicht nur dem Ziel an den Kragen, sondern auch schon einmal dem Sensor – wie bei der Vorführung in der Sarre-stadt.