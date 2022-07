Brandschutznachwuchs Schon als Kinder mit viel Spaß im Einsatz für die Feuerwehr in Hohendodeleben

Die Nachwuchsarbeit bildet in der Feuerwehr Hohendodeleben eine starke Säule. Immer mehr Einsatzkräfte haben ihre Laufbahn einst in der Kinder- und Jugendfeuerwehr begonnen. Wie das funktioniert und was die Kinder davon haben, darüber berichtet Felix Magnus.