Musik und Basteln, Austausch und Besinnlichkeit – all das prägte die beiden Weihnachtsmärkte an den zwei Schulen im Schulverbund Sülzetal.

In der Sporthalle in Langenweddingen gab es im Rahmen des Weihnachtsmarktes auch ein musikalisches Programm bei dem alle Schüler mitsangen.

Sülzetal - Natürlich stimmten sich auch die Kinder, Eltern und Lehrer des Sülzetaler Grundschulverbunds zwischen Langenweddingen und Altenweddingen zusammen mit ihren Besuchern bei Weihnachtsmärkten an den beiden Grundschulen auf den heiligen Abend ein.

„Es hat sich wieder gelohnt, dass die Lehrerinnen und pädagogischen Mitarbeiterinnen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in der Vorweihnachtszeit bastelten, Weihnachtslieder und Gedichte einübten sowie über Traditionen und Geschichten der Weihnachtszeit erzählten“, berichtet die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Langenweddingen, Claudia Hadel-Kaffanke, im Gespräch mit der Redaktion der Volksstimme. Das Ergebnis konnten Eltern und Gäste bei der Weihnachtsfeier in der Sporthalle bestaunen und kaufen.

Auf dem Programm des Weihnachtsfests an der Grundschule in der Ortsmitte war ein zauberhaftes Kinderprogramm. Es stimmte alle auf die Adventszeit ein und wurde mit großem Applaus durch die Besucherinnen und Besucher gewürdigt.

Im Anschluss konnte das Bastelangebot von Hort und Schule genutzt und ein leckerer Glühwein oder Kinderpunsch genossen werden. Der Förderverein, übernahm die Verpflegung der Veranstaltung. Seine Mitglieder boten Kuchen und Bratwurst auf dem Schulhof der Grundschule an. Die Schülerinnen und Schüler stellten zusammen mit der Musikschule Bujanov ihr Können unter Beweis. Sie unterhielten die Besucherinnen und Besucher mit weihnachtlichen Klängen am Keyboard. Natürlich animierten sie ihre Zuhörer auch zum Mitsingen.

Weihnachtsmann auf Traktor

Der Höhepunkt des Weihnachtsnachmittags war auch hier natürlich die Ankunft des Weihnachtsmannes. Er kam in diesem Jahr mit einem besonders schön beleuchteten Traktor durch das Schultor. Für Hadel-Kaffanke ist es unverzichtbar, durch „solche Veranstaltungen alle Menschen rund um die Grundschule in Langenweddingen zu verbinden. Damit auch außerhalb des Schulalltags Familien und Schulpersonal ins Gespräch kommen.“ Nur so könne auch die Arbeit des Fördervereins vorgestellt werden.

„Solche Feste sind ganz wichtig für die Identifikation mit der Schulgemeinschaft von Altenweddingen und Langenweddingen. Bei solchen Festen treffen sich alle Menschen rund um die beiden Schulen und können sich austauschen. Alle haben in Altenweddingen und in Langenweddingen mit vorbereitet“, betonte die Leiterin des Grundschulverbunds, Henriette Holzweißig-Sennst, bei der Feier in Altenweddingen.

Am Standort Altenweddingen begrüßten die beiden Mädchen Romy und Lucienne aus der vierten Klasse die Besucher. Das Programm vor der Schule begann mit den Gedichten „Weihnachtszeit“ von der Klasse 1b und dem „Adventsgedicht“ von der 2b. Die Arbeitsgemeinschaft „Theater“ führte anschließend das Stück „Der Weihnachtsstern“ auf. Danach kam das Gedicht „Der Christbaum“ und eine Einlage der „Tanzsterne“ des Sportvereins 1889 Altenweddingen. Die dritte Klasse sang das Lied „I hear them“ mit Schellen und Klanghölzern als Begleitung. Abschließend folgte noch ein Auftritt der Tanzgruppe „Dance for friends“ und das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“.

Nur positive Reaktionen

Für die Schulsozialarbeiterin im Grundschulverbund, Franziska Ribbert, sind „solche Feste eine Tradition. Wir feiern im Übrigen das erste Mal hier in der neuen Schule in Altenweddingen das Weihnachtsfest. Bisher habe ich nur positive Reaktionen auf die neue Schule bekommen.“

Altenweddingens Bürgermeister Reinhard Schwarzenau (SPD) freut sich „besonders über das Weihnachtsfest in diesem Jahr an der Schule, mit all den Möglichkeiten, die sich uns jetzt hier bieten. Altenweddingen ist froh, dass wir in diesem Jahr solch eine große Investition abschließen konnten.“