Vier Osterweddinger Grundschüler gingen bei einem Schachturnier in Magdeburg mit an den Start. Das Motto lautete „Kleine Körper, große Denker“ und die Kinder haben sich wacker geschlagen

39 Grundschulmannschaften traten in Magdeburg beim Schulschachwettbewerb gegeneinander an, mit dabei auch ein Team aus Osterweddingen.

Osterweddingen - Die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft „Schach“ an der Grundschule in Osterweddingen erhielten eine Einladung zur Teilnahme am Schulschachwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia". Bei diesem Wettkampf treten Grundschulmannschaften mit jeweils vier Kindern gegeneinander an.