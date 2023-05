Beim Spendenlauf an der Gemeinschaftsschule „Sülzetal“ sammeln die Mädchen und Jungen Geld für den Schulförderverein. Was zusammenkam und wie gelaufen wurde.

Langenweddingen - Auch in diesem Jahr gab es an der Gemeinschaftsschule „Sülzetal“ in Langenweddingen wieder den Spendenlauf. Jedes Kind hatte sich dazu Sponsoren gesucht, die pro gelaufene Runde einen Geldbetrag gaben. Das erlaufene Geld erhält in diesem Jahr der Schulförderverein.