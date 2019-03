Die Sanierung der Gemeinschaftsschule in Wanzleben rückt näher. Kurz vor dem Baubeginn gibt es einen großen Ringtausch.

Wanzleben l Etwa 2,5 Millionen Euro wird der Landkreis Börde in die Sanierung der Gemeinschaftsschule in Wanzleben investieren. Beim Start der Bauarbeiten müssen die Schüler allerdings woanders Unterschlupf gefunden haben. Das wird in Klein Wanzleben sein. „Die dortige Grundschule hat das erforderliche Potenzial, um alle aufzunehmen“, sagt Wanzlebens Ordnungsamtsleiter Kai Pluntke. „Darüber haben wir uns in unzähligen Beratungen mit allen Beteiligten unterhalten und auch die Verfahrensweise abgesprochen.“

Auch die Eltern seien beizeiten mit in das Boot geholt worden. „Wir haben nach Möglichkeit alle Fragen beantwortet, um das Konzept entsprechend darzustellen“, erläutert Pluntke gegenüber der Volksstimme. „Natürlich muss das Ausweichobjekt in Klein Wanzleben entsprechend hergerichtet werden.“ Die Kosten dafür, es handelt sich um etwa 610.000 Euro, übernimmt der Landkreis. Der Umbau soll bis zum Ende der Sommerferien erfolgen.

Geregelt wird das alles schriftlich in einem über etwa zwei Jahre laufenden Pachtvertrag, in dessen Rahmen die Umbausumme fixiert ist. Die angepeilte Laufzeit wird von den Verantwortlichen der Einheitsgemeinde auch als der Zeitraum angesehen, den die Gemeinschaftsschüler in Klein Wanzleben schulisch absolvieren müssen. „Die Grundschüler aus Klein Wanzleben ziehen ab dem 1. April nach Seehausen“, erklärt Kai Pluntke weiter. Deshalb werde auch hier gerade umgebaut, saniert und erweitert. Im Kellerraum ist ein Speisesaal mit Küche entstanden – übrigens genau da, wo diese Räumlichkeiten auch schon früher vorhanden waren. Vor etwa zehn Jahren waren sie für die Nutzung gesperrt worden.

Besichtigung am 27. März

Sie sind jetzt auf den neuesten Stand gesetzt worden. Dazu zählen, Trockenbau und die entsprechenden Leitungen. Auch die Zahl der Toiletten wurde erhöht. „Besichtigt werden kann das Ergebnis von Eltern und interessierten Bürgern am Mittwoch, 27. März um 17 Uhr“, versichert Pluntke. „Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter beider Grundschulen werden zu diesem Termin vor Ort sein.“

Investiert wurden allein in Seehausen etwa 60.000 Euro. Komplett beendet sollen die Arbeiten auch Ende März sein, denn die insgesamt acht Klassenräume werden dann voll genutzt, wobei auch Doppelnutzungen möglich sein sollen. Eine Zahl von etwa 120 Schülern ist ab dann zu bewältigen. „Ich sehe die Baumaßnahmen als eine Investition in die Zukunft“, äußert sich Ortsbürgermeister Eckhard Jockisch (Freie Wähler). „Hatten wir bis lang immer eine Zahl von etwas über 60 Kindern über die Jahre in Seehausen, werden es ab 2022 100 sein.“ Daher sei die Sanierung absolut sinnvoll. „Auch für Klein Wanzleben sehe ich den Vorteil, dass die Grundschule dann in einem Top-Zustand ist und nach etwa zwei Jahren wieder von den Grundschülern genutzt werden wird“, fügt Jockisch hinzu. „So gesehen haben wir als Einheitsgemeinde eine echte Win-Win-Situation.“

Dem stimmt auch Pluntke zu. „Allein der Einbau von Brandsicherheitstüren, der im Zuge der Sanierung in Klein Wanzleben erfolgt, ist finanziell gesehen eine hohe Ausgabe“, sagt er. Die Lösungen für den großen Rundtausch seien von den Beteiligten in einem vergleichbar geringen Zeitraum erarbeitet worden. „Anfang 2018 sind die Fördermittel für die Sanierung in Wanzleben bereit gestellt worden und seitdem wurde zügig gearbeitet“, schätzt er ein. Für die baubeteiligten Firmen, die Mitarbeiter des Bauhofes und Lehrer in Seehausen hat der Ordnungsamtsleiter ein großes Lob. „Es ist schon zu sehen, wo wir letztendlich hinkommen wollen“, sagt er. „Es entsteht in der ehemaligen Hausmeisterwohnung ein eigenes Büro für die Sekretärin und die Sozialarbeiterin aus Klein Wanzleben. Später könnte man den Raum als Computerkabinett nutzen.“ Auch an die Horträume ist gedacht worden. „Hier müssen wir sehen, ob auch real mehr Kinder unterzubringen sind. Bis zu 140 Kinder können wir aufnehmen“,sagt er. „Zu klären ist noch die Schülerbeförderung, speziell für die Hortkinder.“ Der Bus solle nach Möglichkeit auch an der Schule halten. Die Arbeiten in Seehausen haben übrigens schon im November 2018 begonnen und werden voraussichtlich planmäßig beendet.