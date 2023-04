Zu einem Arbeitseinsatz kamen viele, freiwillige Helfer in die Kindertagesstätte in Schwaneberg und packten mit an.

Schwaneberg - Zum Frühjahrsbeginn war so weit. Der Frühjahrsputz in der Kindertagesstätte „Wilde Schwäne“ in Schwaneberg stand an. Nachmittags kamen die Mütter und Väter in die Kita. Gemeinsam befreiten sie Büsche von vertrockneten Ästen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt waren die Beete. Hier wurde das Unkraut gezupft und neue Pflanzen gesetzt.