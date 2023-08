Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B81 in Schwaneberg ist ein Mann heftig verletzt worden.

Schwerer Unfall auf B81: Transporter fährt ungebremst auf Wartenden in Schwaneberg

Bei einer Baustelle auf der Bundesstraße B81 in Schwaneberg ist ein Transporter ungebremst auf einen anderen Transporter aufgefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Symbolbild:

Schwaneberg (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagmittag auf der Bundesstraße B81 in Schwaneberg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe zuvor ein 23 Jahre alter Transporter-Fahrer in einem Baustellenbereich abbremsen müssen. Ein weiterer Transporter-Fahrer (38) habe den Bremsvorgang übersehen und fuhr offenbar ungebremst auf den wartenden Transporter auf.

Der 38 Jahre alte Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.