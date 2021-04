Schwimmbad in Wanzleben soll im Mai wieder geöffnet werden

Von Josephine Schlüer

Wanzleben l Ab Pfingsten soll die Badesaison in Wanzleben in diesem Jahr planmäßig starten. Doch allzu optimistisch zeigt sich Schwimmmeister Gino Hellrung vom Wanzleber Spaßbad nicht: „Es ist schwer zu sagen, was wir in diesem Jahr erwarten dürfen. Einschränkungen wird es garantiert geben.“ Bereits die letzte Saison sei wegen der Corona-Pandemie bescheiden ausgefallen bei weitaus geringeren Infektionsfallzahlen. Jetzt bleibe abzuwarten, wie sich die Pandemiesituation bis Mitte Mai entwickelt und welche Hygienvorschriften bis dahin umzusetzen sind. Offizielles Eröffnungsdatum ist der 22. Mai.

Doch auch ohne Corona gibt es derzeit noch einiges zu tun, um das Schwimmbad auf die kommende Badesaison vorzubereiten. So wurde gestern das Wasser aus den Becken gelassen, um diese zu säubern. zu dem müsse die Chemieanlage gewartet werden. Und auch auf den Liegeflächen werde neues Erdreich aufgefüllt und frischer Rasen gesät. Eine Neuerung gibt es auch für die Besucher des Spaßbades. „Der alte Holzzaun am Sportbecken wurde durch ein neues Edelstahlgeländer ersetzt“, sagt Gino Hellrund.

Auch die Interessengemeinschaft zur Pflege und zum Erhalt des Wanzleber Spaßbades hilft bei den Vorbereitungen. Mitinitiatorin Ute Kanngießer teilt mit, dass am Sonnabend ein Arbeitseinsatz stattfindet, für den noch fleißige Helfer gesucht werden. Treffpunkt ist 9 Uhr am Eingang des Schwimmbades. Geplant ist der Einsatz bis etwa 12 Uhr. Die Rasen- und Randflächen sollen von Herbst- und Winterresten befreit werden. Bei Fragen können sich Interessierte an Ute Kanngießer wenden unter der Mobilfunknummer: 015117316540