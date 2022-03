Kulturangebot Seelenyoga: Sülldorfer Künstlerin Meike Dombrowsky plant ihre Kurse für 2022

Alle Kurse von Meike Dombrowsky waren in diesem Jahr ausgebucht. Die Teilnehmer konnten bei ihr im Garten Dekoration gestalten und Aquarelle malen. In nächsten Jahr will sie Anhänger aus Porzellan modellieren.