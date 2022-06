Senioren von Osterweddingen treffen sich zu Kaffee, Kuchen und Einwickelspielen

30 Seniorinnen und Senioren waren beim Sommerfest des DRK in Osterweddingen mit dabei.

Osterweddingen - Das DRK-Sommerfest fand am vergangenen Sonnabend im Rot-Kreuz-Zentrum Sülzetal in der Mittelstraße 1 in Osterweddingen statt. 30 Seniorinnen und Senioren waren gekommen, um einen lockeren und unterhaltsamen Nachmittag zu erleben, der coronakonform nach dem Hygienekonzept für Veranstaltungen durchgeführt wurde. Margitta Falkenberg als Ortsvereinsvorsitzende des DRK Osterweddingen und Organisatorin der Veranstaltung dankte zunächst einigen von ihnen für ihr besonderes Engagement mit einer Auszeichnung und Geschenken.