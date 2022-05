Siegerslebens leeres Feuerwehrhaus geht zurück an Eilsleben

Die Gemeinde Eilsleben erhält von der Verbandsgemeinde Obere Aller eine Immobilie zurück: Das Feuerwehrgerätehaus in Siegersleben wird eigentumsmäßig rückübertragen. Das Objekt war als Dienstgebäude der Feuerwehr im Vorjahr aufgegeben worden.

Aufgegeben: Das Feuerwehrgerätehaus in Siegersleben ist sozusagen von seiner Funktion entbunden worden. Es geht wieder in den Besitz der Gemeinde Eilsleben über. Wie es künftig genutzt wird, ist noch offen.

Siegersleben - Die roten Tore und der Schriftzug über der Eingangstür zeugen noch vom vormaligen Zweck des Flachbaus. Doch längst ist das Feuerwehrgerätehaus am Kirchplatz in Siegersleben leergezogen, das hier bis dato stationierte Fahrzeug (TSF) nach Drackenstedt verlegt worden. Vorangegangen war dem ein umstrittener Beschluss der Verbandsgemeinde Obere Aller im Sommer 2021, diesen Standort der Ortsfeuerwehr Ovelgünne/Siegersleben dauerhaft zu schließen, die Kräfte und Technik der Wehr stattdessen am Standort Ovelgünne zu bündeln.