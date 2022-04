Region Wanzleben Silvia Schwenk aus Wormsdorf ist Herrscherin über 50 Bienenvölker

Die Bienen geben nicht nur Honig, sondern vor allem Ruhe – die Imkerin aus Wormsdorf ist Inhaberin der Storchenhof-Imkerei und liebt das Sum-men der Bienen, die auch in ihrem Kleingarten in Eggenstedt ein Zuhause haben. Aber wie kam sie zum Imkern und wie fühlt sie sich in der bisher männerdominierten Branche?