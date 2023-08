Wanzleben - Beim jüngsten Dienstabend der Einsatzabteilung der Wanzleber Feuerwehr waren nicht nur die Unfallverhütungsvorschriften Thema, sondern auch das richtige Bedienen des Motortrennschneiders und das Jubiläum.

Dieser kommt zum Einsatz, wenn beispielsweise Betonteile, Eisen oder auch Lkw-Scheiben zerschnitten werden müssen. Das heutige - nicht zuletzt durch den technischen Fortschritt begründete – Einsatzgeschehen macht das Verwenden solcher Gerätschaften unumgänglich.

Vor 140 Jahren, nämlich als die Wanzleber Feuerwehr auf Initiative des Magistrats im Mai 1883 gegründet wurde, war solche Ausrüstung noch undenkbar. Damals verkündete noch die Turmglocke, wenn es brannte oder es gab der Nachtwächter das Sturmsignal. Die Intention war damals wie heute aber die gleiche.

Die Feuerwehrleute wollten helfen, Menschenleben, Hab und Gut schützen und sie wollten für den Ernstfall gerüstet sein. So gab es bereits im ersten Monat nach der Gründung eine Übung, in der die Wehrleute ihr Können bewiesen. Da die Ausstattung aber dürftig war, verliefen viele Löschversuche auch wenig erfolgreich.

Jedoch steckten die Kameraden viel in die Kraft in die weitere Ausbildung und ließen sich auch von Rückschlägen – wie Personalengpässen mit zeitweiliger Verpflichtung von Wanzleber Bürgern – nicht kleinkriegen. Neue Technik wurde angeschafft und 1914 erfolgte der Umzug vom Gerätehaus am Markt in die neue Feuerwache an der Schmiedestraße.

Neuformierungen waren im Laufe der Zeit immer wieder notwendig und später wurde auch der Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes immer größere Aufmerksamkeit gewidmet. Platzgründe führten dazu, dass Mitte der 1960er-Jahre an der Lindenpromenade ein neues Gerätehaus gebaut wurde, das 1988 nochmals erweitert wurde. Neben Einsatzgeschehen und Ausbildung gewann der Feuerwehrkampfsport mehr und mehr an Bedeutung und auch bei Großveranstaltungen war die Wanzleber Feuerwehr ein verlässlicher Partner. Letzteres ist bis heute geblieben.

Neue Technik seit Anfang der 90er Jahre

Als Anfang der 1990er-Jahre die technischen Hilfeleistungen zunahmen, wurde auch die Technik angepasst. Dienstabende werden seitdem regelmäßig dazu genutzt, den Umgang mit der modernen Ausrüstung zu üben. Die Einsatzabteilung trifft sich in der wärmeren Jahreszeit jeden ersten und dritten Donnerstagabend im Monat sowie von November bis Anfang März jeweils am ersten und dritten Sonnabendvormittag zur Ausbildung.

Mit Stand vom 22. August standen für dieses Jahr schon 68 Einsätze unterschiedlicher Art zu Buche. Kameradschaft ist ein hohes Gut, das über Generationen gepflegt wird.

In den Anfangsjahren der Wanzleber Feuerwehr gehörten noch Pferd und Wagen zur Ausrüstung. Heute kommt neue und zeitgemäße Technik zum Einsatz. Foto: Archiv Tino Bauer

Partystimmung beim Feuerwehrgerätehaus

Technische Geräte, wie beispielsweise ein Motortrennschneider, sind heute im Einsatz wichtig. So wie hier jüngst in der Ausbildung, muss aber der Umgang damit regelmäßig geübt werden. Foto: Feuerwehr

Neben der Einsatzabteilung mit 45 Mitgliedern gibt es die Jugendfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung und als jüngste Abteilung die Kinderfeuerwehr „Martinshörnchen“. Alle werden auch bei den Feierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen in Aktion zu erleben sein. Gefeiert wird am Sonnabend, 2. September, von 9 bis 15 Uhr auf dem Gelände am Feuerwehrgerätehaus in der Lindenpromenade.