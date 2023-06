So feiert Dodendorf seinen 1045. Geburtstag

Die größte Gruppe beim Festumzug in Dodendorf anlässlich des 1045-jährigen Dorfbestehens war am vergangenen Sonnabend die der Kindertagesstätte „Wichtelland“ und der Bürger Dodendorfs selbst.

Dodendorf - Rhythmisch dröhnen die Zylinderexplosionen

der historischen Traktoren über die Festwiese am Schill-Denkmal in Dodendorf. Dazwischen surren genau so regelmäßig aber leiser und schneller die Motoren von zwei Classic-Bikes.