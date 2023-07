So lernen die Kinder in Klein Rodensleben mehr Selbstsicherheit

Maik Orczeck übt beim Training mit den jungen Teilnehmern des Selbstverteidigungskurses in Klein Rodensleben.

vs l Elf Kinder haben am mittlerweile sechsten Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche der SG Klein Rodensleben mit Maik Orczeck teilgenommen.

Im Notfall Grenzen aufzeigen zu können - auch Kinder und Jugendliche können zeitig lernen, wie man sich in gefährlichen Situationen verhalten sollte. Dabei geht es aber nicht nur darum, den Teilnehmern spezielle Griffe oder Techniken beizubringen, sondern ihnen durch das Training ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu vermitteln.

Maik Orczecks Kampfkunst basiert auf flexiblen Prinzipien, anstatt starren Techniken zu folgen. Diese Prinzipien sind leicht zu erlernen und machen den Kindern und Jugendlichen Spaß.

„Das Angebot in Klein Rodensleben zielt darauf ab, dass sich die Teilnehmer durch das Training in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und dabei Spaß haben“, weiß Grit Matz, Initiatorin der ersten Stunde, zu berichten. Die Kinder sollen lernen, sich in der Welt zurechtzufinden, sich zu positionieren sowie für sich und andere einzustehen. „Wie ich das Abschlusstraining erlebt habe, bin ich mir sicher, dass Maik die Grundsätze wieder erfolgreich vermitteln konnte“, fügt Grit Matz hinzu.

Darüber hinaus werden den Teilnehmern auch Strategien für das Distanzverhalten gegenüber Fremden und das richtige Verhalten im Umgang mit Fahrzeugen vermittelt, um einen sicheren Heimweg zu gewährleisten.

Eltern und Teilnehmer sind von den positiven Effekten des Kurses begeistert. „Mein Kind ist viel selbstbewusster geworden und hat gelernt, sich selbst zu verteidigen“, stellt ein zufriedener Vater fest. „Ich fühle mich sicherer, wenn mein Kind alleine unterwegs ist und weiß, dass es die notwendigen Fähigkeiten besitzt, um sich zu schützen“, fügt eine Mutter hinzu.

Der nächste Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche startet bereits nach den Sommerferien. Ebenso werde es einen neuen Vier-Wochen-Kurs für Frauen geben, versichert Grit Matz. Interessenten sollten sich bereits jetzt unter der E-Mail info@grit-matz.de einen der begehrten Plätze reservieren. Der Zuspruch zu dem Angebot war bereits in der Vergangenheit recht groß, da der Trainer auf seine Teilnehmer intensiv eingeht.