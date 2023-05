Die Sanierung der Bundesstraße 246 a von Seehausen nach Klein Wanzleben beschäftigt weiter die Gemüter. Inzwischen hat die Straßenbauverwaltung Sachsen- Anhalt, Regionalbereich Mitte, genauere Planungen an die Verwaltung in Wanzleben übermittelt.

So sieht die Notlösung für den Seehäuser Friedhof aus

Seehausen - Die Baumaßnahme wird demnach in nunmehr sechs Abschnitten umgesetzt, beginnend am Kreisverkehr in Seehausen. Wobei der Startpunkt bislang nur den Firmen im Seehäuser Gewerbegebiet bekanntgegeben wurde, da diese vom Landesbaubetrieb (LSBB) informiert worden sind. Die Verwaltung weiß davon offiziell noch nichts.