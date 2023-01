So wagen die Narren in Blumenberg einen Neuanfang

Blumenberg - Das zweite K in der Abkürzung des BKK in Blumenberg steht seit der Gründung des Vereins für Karneval. Und eben jenen wollen die Vereinsmitglieder auch nach 30 Jahren noch leben. Als das närrische Blumenberger Volk in seine 31. Session startete, war einem Großteil aber schon bewusst, dass das mit einer großen Herausforderung verbunden ist. Hintergrund: Der Verein – und besonders die Akteure des Karnevals – befindet sich in einem Umbruch.