So wird in Schwaneberg am 3. September Erntefest gefeiert

Schwaneberg - Alljährlich wird der alte Gutshof in Schwaneberg, am Anger 4, zur Kulisse des Erntefestes. So auch in diesem Jahr. Hier stimmt die Atmosphäre. Der Vorsitzende des Kultur-und Heimatverein von Schwaneberg, Gerald Wieczorek, berichtet, dass für Sonntag, 3. September, schon viele Vorbereitungen getroffen sind.

So steckt in einem Aktenordner unter anderem das Sicherheitskonzept. Hier ist auch die Veranstaltungsversicherung abgelegt. „Ohne Versicherung geht's nicht. Mit der Gemeinde gibt es eine gute Zusammenarbeit. Doch manchmal denke ich, dass nicht bedacht wird, dass hier ein Häufchen Ehrenamtlicher neben ihrer eigentlichen Arbeit diese Veranstaltung organisiert. Der bürokratische Aufwand ist enorm, genauso wie die finanzielle Belastung für den Verein. Dennoch wollen wir auf das Erntefest nicht verzichten. Wir wissen, dass die Leute gern nach Schwaneberg kommen“, sagt Wieczorek.

Um 10 Uhr geht das Erntefest auf dem Gutshof los. Erwachsene ab 16 Jahre bezahlen 2,50 Euro Eintritt.

Für die Kinder gibt es Mal-, Spiel und Bastelangebote. Eine Gulaschkanone rollt an, genauso wie ein Grillwagen, der auch Hamburger anbietet. Bäcker Ruff schaut vorbei und kümmert sich um Kaffee und Kuchen. Auch ein Eiswagen ist mit am Start.

Natürlich fehlt es auch nicht an Getränken. Birgit Hassak sorgt für die musikalische Unterhaltung. Auch Ponnykutschfahrten wird es wieder geben. Außerdem wird eine alte Drehleiter ausgestellt. Die Landwirte Braune, Braumann und Degenhardt geben Einblicke in ihr Leistungsspektrum. Sie stellen Landmaschine aus.

In Vorbereitung des Erntefestes fanden bereits Arbeitseinsätze statt. Der Gutshof wurde so in einem ersten Schritt her gemacht. Unkraut wurde entfernt, Sitzgarnituren gereinigt. Mit dabei auch Berthold Vollmering. Er übernahm notwendige Maurerarbeiten am Giebel des Gemeindesaales. „Berthold und seine Lebensgefährtin Gerlinde Schwalenberg sind zwar keine Vereinsmitglieder, doch sie packen oft mit an“, berichtet Rudi Wenzel.

Und während die Vorbereitungen für das Erntefest laufen, drehen sich die Gedanken des Heimatvereinsvorstandes bereits um ein anderes Ereignis, das noch ein gutes Jahr hin ist: Das Bördedorf Schwaneberg blickt 2024 auf 1085 Jahre Geschichte zurück. Dieses Jubiläum wird im nächsten Jahr in Verbindung mit dem Erntefest gefeiert.

Bei einem Arbeitseinsätz wurde der Gutshof schon auf Vordermann gebracht. Foto: Rudi Wenzel

„Wir gründen dazu ein Vorbereitungskomitee. Im Oktober beginnen wir mit den ersten Planungen“, kündigt der Vorsitzende Wieczorek bereits jetzt an. Zugleich verweist er schon mal auf den 10. Dezember. Am 2. Adventssonntag findet in diesem Jahr ab 14 Uhr der Schwaneberger Weihnachtsmarkt statt. Wieczorek freut sich, dass der Verein drei neue, jüngere Mitglieder gewonnen hat.