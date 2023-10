So zeichnet das Sülzetal seine engagierten Bürger aus

Langenweddingen - „Was wäre Sachsen-Anhalt, was wäre Deutschland ohne das Ehrenamt?“ Mit dieser Frage stieg Radiomoderator Maik Scholkowsky in die Auszeichnung von Ehrenamtlern aus dem Sülzetal ein.

Zehn Menschen aus sieben Orte des Sülzetals wurden in Langenweddingen dabei hervorgehoben. Die Ehrungen nahm der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), zusammen mit dem Schauspieler Thomas Rühmann vor.

„Ehrenamtler bringen Leben in die Kommunen. Dank ihnen unternehmen die Menschen vor Ort etwas. Wir verbinden die Auszeichnung mit einer Würdigung der Arbeit der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung“, hebt Methner hervor. Der Repräsentant der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung, Dirk Weinrich, freute sich über die Anerkennung: „Solche eine Veranstaltung ist traumhaft. Die Gelder, die heute hier gespendet werden, fließen in die Forschung.“

„Jede Kommune braucht Ehrenamtler. Sie kümmern sich in vielen Bereichen darum, dass es vorangeht, sei es beim Sport, den Schulen oder der Kultur, den Senioren oder den Kindern“, beschreibt Osterweddingens Bürgermeisterin Birgit Wasserthal (Vereine für das Sülzetal), ihre Einschätzung.

„Das Ehrenamt ist elementar. Ohne diese Art des Engagements liegt alles still“, meint Andreas Kühn (Mitglied im Ortschaftsrat von Osterweddingen). Ähnlich formuliert Altenweddingens Ortsbürgermeister, Reinhard Schwarzenau (SPD), seine Wertschätzung: „Ich finde diese Art der öffentlichen Anerkennung großartig. Jeder kann kommen und mit uns die Ehrenamtler feiern.“ Aus Schwaneberg war Ortsbürgermeister Norbert Filusch nach Langenweddingen gekommen. „Unsere beiden Kandidatinnen sind für jeden da. Wenn gerufen wird, sind sie die Ersten, die den Arm hochhalten.“

„Die Art der Auszeichnung war dringend nötig. Gerade hier bei uns in Sülldorf engagieren sich viele Menschen, wenn es um den Ort geht“, meint Sülldorfs Bürgermeisterin, Kerstin Gruetz. Solche Veranstaltungen machen den Vorsitzenden des Gemeinderats im Sülzetal, Norbert Dregger (SPD), „glücklich. Mir fallen noch viele weitere Menschen ein, die eine Ehrung verdient hätten. Die heute von uns Ausgewählten stehen stellvertretend für all die Anderen.“

Biker aus ganz Sachsen-Anhalt waren zu der Ehrenamtsauszeichnung nach Langenweddingen gekommen. Eine von ihnen war Antje Raschbacher. Sie hatte die Ankündigung des Events im Internet gesehen und vorgeschlagen, dorthin eine Ausfahrt zu machen. Über 45 Motorradfahrer folgten ihrem Aufruf. „Wir wollen immer wieder auch etwas Gutes tun“, sagte ihr Mann Fred Raschbacher.

Aus Altenweddingen wurde Eberhardt Hauer geehrt. Ihm liegt besonders die Pflege der Kirche „Sankt Martinus“ am Herzen. Er kümmert sich um Sauberkeit und Ordnung auf dem gesamten Kirchengelände. Ehrhard Behrendt wurde unter anderem für die Entwicklung des Schießsports in Langenweddingen gewürdigt. „Bis hin zur Eröffnung der Sportschießstätte war es ein steiniger Weg, der Unmengen an Zeit und Kraft erforderte“, sagte Moderator Scholkowsky.

Schauspieler Thomas Rühmann (Mitte) mischt sich beim Gruppenbild unter die über 45 Biker. Fotoo: Udo Mechenich

Aus Osterweddingen wurden zwei Personen in der Kirche nach vorne gerufen. Unter der Ägide von Liane Samland hat der Förderverein der Grundschule Spendengelder von ortsansässigen Firmen sowie sogar deutschlandweit agierenden Unternehmen sammeln können. Fußballtrainer Sven Sablotny hat mit der ersten Mannschaft erfolgreich den Klassenerhalt gemeistert. Scholkowsky: „Sven hat die Spieler von seiner Philosophie überzeugt und sie so beim Osterweddinger Sportverein gehalten.“ Trainer Sablotny wusste im Vorfeld nichts über die Auszeichnung. Zu seiner Überraschung waren alle Spieler der ersten Herrenmannschaft nach Langenweddingen gekommen.

In den Pausen spielt Louisa Koch am Klavier. Foto: Udo Mechenich

Beim Heimatverein Dodendorf ist Herbert Steiners von Beginn mit dabei. 2006 bis 2014 übernahm er den Vorsitz. Hier führte er die Traditionen weiter und arbeitete mit Weitblick daran, auch jüngere Mitglieder zu gewinnen.

Zur Überraschung ihres Trainers war die erste Mannschaft des OSV gekommen. Als Fan musste Bürgermeister Methner mit aufs Bild. Foto: Udo Mechenich

Mario Hoffmanns Leben ist eng verknüpft mit der Sülldorfer Schalmeienkapelle. Er fing als Trommler an, spielte dann Blasinstrumente und leitet sie seit 2011. „Die Schalmeienkapelle ist für das Sülzetal ein super Aushängeschild“, lobte Scholkowsky das Engagement Hoffmanns.

„Der schönste Maibaum steht in Stemmern, weil er die schönste Maikrone hat“, urteilte Moderator Scholkowsky. Stefanie und Sylvia Heinemann sind dafür verantwortlich. Mit Akribie und Leidenschaft binden sie sie jedes Jahr aufs Neue. Für Schwaneberg hatte Ortsbürgermeister Filusch Gerlinde Schmalenberger und Berthold Vollmering zur Auszeichnung vorgeschlagen. Sie unterstützen den Heimatverein und pflegen die Beete an der Kirche.