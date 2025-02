Seit gut zehn Jahren gibt es die Brockenblick-Imkerei in Klein Wanzleben. Michael Schulze bereitet sich auf die neue Saison vor und bildet auch in diesem Jahr wieder aus. Außerdem betreibt er aktiven Naturschutz mit einer besonders beeindruckenden Aktion.

Sorgen vor der Zukunft: Wie geht es den Berufsimkern in der Börde?

Klein Wanzleben. - Michael Schulze aus Klein Wanzleben geht mit seiner Brockenblick-Imkerei in die elfte Ernte. Bis dahin ist aber noch einiges vorzubereiten. Zudem bildet er auch in diesem Jahr wieder Hobby-Imker aus. In der Branche gibt es dennoch viele Sorgen vor der Zukunft.