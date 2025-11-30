Geldspenden in der Börde Spenden aus der Region Wanzleben für die Region: DRK-Mitarbeiter sammeln in der Vorweihnachtszeit für den guten Zweck
Der DRK-Kreisverband Wanzleben startet seine traditionelle Weihnachtsspendensammlung. Dabei werden finanzielle Zuwendungen von den Bürgern erbeten, um Projekte in der Region finanzieren zu können.
30.11.2025, 18:04
Wanzleben - Es ist wieder soweit. Die Mitarbeiter des DRK gehen seit dem 28. November und noch bis zum 7. Dezember direkt von Tür zu Tür oder sammeln auf den Festen in der Region Wanzleben. Die Weihnachtsspendensammlung als Haus- und Straßensammelaktion blickt auf eine langjährige Tradition zurück.