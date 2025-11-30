Der DRK-Kreisverband Wanzleben startet seine traditionelle Weihnachtsspendensammlung. Dabei werden finanzielle Zuwendungen von den Bürgern erbeten, um Projekte in der Region finanzieren zu können.

Spenden aus der Region Wanzleben für die Region: DRK-Mitarbeiter sammeln in der Vorweihnachtszeit für den guten Zweck

Zum Auftakt der Spendensammlung kam der Schirmherr Martin Tunsch (links) mit dem Vorstandsvorsitzenden Torsten Winkelmann (rechts) und dem Geschäftsführer Guido Fellgiebel zur Blutspende nach Ummendorf.

Wanzleben - Es ist wieder soweit. Die Mitarbeiter des DRK gehen seit dem 28. November und noch bis zum 7. Dezember direkt von Tür zu Tür oder sammeln auf den Festen in der Region Wanzleben. Die Weihnachtsspendensammlung als Haus- und Straßensammelaktion blickt auf eine langjährige Tradition zurück.