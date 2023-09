Zu einem Unfall mit einem Lkw und einer anschließenden Vollsperrung ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 gekommen. Die Sperrung und der folgende Stau sind beendet.

Zu einem Stau und einer Vollsperrung kommt es am Dienstagvormittag auf der Autobahn A2 Braunschweig Richtung Magdeburg zwischen Eilsleben und Bornstedt. Foto:

A2/Eilsleben/Bornstedt (vs) - Auf der Autobahn A2 Braunschweig in Richtung Magdeburg ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach kam es zwischen Eilsleben und Bornstedt zu dem Vorfall. Offenbar aus Unachtsamkeit erkannte ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer die nahende Baustelle zu spät und touchierte die Mittelleitplanke. Dabei sei der Sattelzug umgestürzt und landete quer auf der Fahrbahn. Rettungs- und Einsatzfahrzeuge waren dafür im Einsatz. Aufgrunddessen hatte sich außerdem ein Stau gebildet.

Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Mehrere beschädigte Öl-Kanister, die der Sattelzug geladen hatte, ergossen sich aber über die Fahrbahn.

Die Richtungsfahrbahn war bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die zugehörige Bedarfsumleitung an der Anschlussstelle Eilsleben abgeleitet und zur Anschlussstelle Bornstedt geführt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Bis dahin lief die Reparatur der Schutzplanken im Mittelstreifen.