Sportfest mit viel Abwechslung: TSV wieder ganz in Bewegung

Wefensleben - Los ging es in der Kolonie I mit der kleinen Friedensfahrt. Tatkräftig unterstützt wurde das TSV-Team dabei von zwei Mitgliedern des Friedensfahrtmuseums aus Kleinmühlingen und der örtlichen Feuerwehr. Während die Radsportfreunde für die Einteilung der Startklassen, für Fanfare, Medaillen, Urkunden und Siegerpodest sorgten, sicherten die Kameraden aus Wefensleben das Gelände für knapp 90 Minuten ab. Horst Schäfer vom Friedensfahrtverein war voll zufrieden: „Mit knapp 20 Kindern gab es eine top Resonanz, eine der besten in diesem Jahr.“ Ihm blieb außerdem eine Randgeschichte in Erinnerung. Einer der jungen Pedaleure hatte direkt vor dem Start eine Knallpanne – das Hinterrad war komplett dahin. Ein Schul- und Sportfreund von ihm schickte seinen Papa los, um kurzerhand ein Ersatzrad zu organisieren. So konnten doch alle starten. „Da wurde der Gedanke der Friedensfahrt gelebt: sich sportlich fair miteinander zu messen, das war beispielhaft", so Schäfer. Der Kleinmühlinger blickte bereits voraus: „Es hat Spaß gemacht, und wir möchten unbedingt 2022 wiederkommen."