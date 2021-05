Staatsanwaltschaft lässt Behörden in Wanzleben im Regen stehen

Vandalismus ist gerade in den zurückliegenden Wochen ein großes Thema in der Stadt Wanzleben geworden. Es mehren sich die Berichte zu sinnloser Zerstörungswut und vermehrt auftretenden Schmierereien. Diese beschäftigen Polizei und Ordnungsamt.

Am Grillplatz neben der Kindertagesstätte "Sarrezwerge" haben sich schon Generation von Jugendlichen abgearbeitet. Jetzt geht es der gemauerten Umrandung an den Kragen.

Wanzleben - Wohin das Auge in der Stadt auch schaut, es gibt allerorten deutliche Hinweise auf Vandalismus in Wanzleben. Dazu gesellen sich Orte, an denen achtlos weggeworfene Flaschen und Verpackungen zu finden sind. Das ist auf dem Friedhof so, der laut Bauamt demnächst wieder echte Schließzeiten bekommen soll, wo Stadtarbeiter und Bürger immer wieder Müll auffinden und entsorgen.

Aber auch gleich neben der Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ sind die Auswirkungen zu sehen. Dort befindet sich ein Grillplatz, der über und über mit Schmierereien bedeckt ist. Zuletzt wurde damit begonnen, die Steine hier aus der Verankerung zu reißen. Diese liegen jetzt auf dem Platz und in dem entstandenen Loch finden sich zerschlagene Flaschen.

Grundschule als Abenteuerspielplatz

Die Spitze des Eisberges jedoch stellt der Vandalismus vom Pfingstwochenende dar. Betroffen war die Grundschule „An der Burg“. Dort haben sich bislang unbekannte Zeitgenossen so richtig ausgetobt. Blitzableiter-Halterungen wurden herausgerissen, Dachziegel heruntergeworfen und Gerüstbauteile quer durch die Gegend verstreut. Die Polizei hat den angerichteten Schaden aufgenommen und die Untersuchungen laufen.

Ein Gang durch die Straßen der Stadt bietet jedoch gleich den nächsten Schauplatz. Betroffen sind dabei die Plakate der verschiedensten Parteien. Die werben für die bald stattfindenden Landtagswahlen, kommen damit aber scheinbar bei einigen Zeitgenossen nicht so gut an. Es ist dabei auch völlig egal, um welche Partei es sich handelt. Die Schilder werden heruntergerissen, zerbrochen oder zusammengeknickt. Die CDU landet mit der Linken zusammen auf dem Gehweg und das Schild der AfD wird mit irgendwelchen Flüssigkeiten beworfen. Das ist aber nicht nur in Wanzleben so. Ein großes Schild der Grünen in Eilsleben ist mittlerweile schon das dritte Mal erneuert worden. Aber auch Verkehrs- und Hinweisschilder werden gern einmal mit Farbe und irgendwelchen Schriftzügen zugeschmiert.

Das alles ist dem Ordnungsamtsleiter Kai Pluntke bestens bekannt. „Wir haben schon seit Jahren mit diesem Vorfällen zu kämpfen“, bestätigt er. Zumindest an der Grundschule greift die Stadt nun hart durch. „Der dortige Spielplatz wird gesperrt und steht künftig nur noch dem Hort und der Schule zu Verfügung und da wird ab 17 Uhr abgeschlossen“, sagt Pluntke. „Das wird die Bürger schmerzen, aber nur so können wir das Übel an der Wurzel packen.“

Ermittlungserfolge ohne Konsequenzen

Vom Spielplatz aus verirren sich nämlich gern Jugendliche auf das Gelände der Lehranstalt. „Erst am Freitag habe ich selber mehrere von ihnen auf dem Gelände erwischt“, erzählt der Ordnungsamtsleiter. Diese waren vom Baugerüst auf das Vordach gesprungen und wurden des Geländes verwiesen. „Künftig werden wir jeden, den wir da aufgreifen, wegen Hausfriedensbruchs anzeigen“, erläutert Pluntke. „Erst vor kurzem gab es hier zudem zwei versuchte Einbrüche. Es ist schon so, dass sich die Vorkommnisse derzeit wieder häufen.“

Der Spielplatz bei der Sekundarschule wurde übrigens auch schon demoliert und ist deswegen ebenfalls gesperrt. Ernüchternd sei für Ordnungsamt und Polizei das Resultat, wenn solche Unruhestifter erwischt werden. „In Sachen Schmierereien hatte die Polizei eine ganze Reihe von Tatverdächtigen gestellt“, erzählt Kai Pluntke. „Sämtliche Verfahren wurden von der Staatsanwaltschaft wieder eingestellt. Es gab keine Konsequenzen.“ Klar, dass die Beamten da gefrustet sind.

Selbst Gemeinde-Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos) hat schon Kontakt zur Polizei aufgenommen. „Mir wurde bestätigt, dass der Vandalismus in den letzten Jahren stark angestiegen ist“, sagt er. „Das betrifft nicht nur unseren Kreis.“

Nicht nur die Wahlplakate der AfD werden beschmiert. Politiker-Werbung mögen manche Zeitgenossen nicht. Foto: Hagen Uhlenhaut