Die Bad-Eröffnung in Klein Wanzleben fällt ins Wasser. Das für heute geplante Neptunfest im Spaßbad Wanzleben wird verlegt. Das Familien- und Vereinsfest dagegen findet am Sonntag statt.

Extremwetter in der Börde erwartet

Wanzleben/Klein Wanzleben. - Die für den heutigen Tag angesagten Regenfälle und Gewitter wirken sich auf den Saisonstart im Spaßbad aus. Die Verwaltung der Einheitsgemeinde Wanzleben hat das Neptunfest abgesagt. Wie geht es nun weiter?

„Wir haben nahezu stündlich die Wetterprognose beobachtet“, sagt Amtsleiter Olaf Küpper. „Letztendlich haben wir uns dazu entschlossen, den Saisonstart mit dem Neptunfest einfach um eine Woche zu verschieben.“ Angesichts der eindeutigen Warnungen, die der Deutsche Wetterdienst für heute herausgegeben hat, sei dieser Entschluss aus Vorsicht getroffen worden. Somit bleibt das Spaßbad heute für den öffentlichen Verkehr geschlossen, wovon sich die Frühschwimmer ganz sicher nicht abschrecken lassen werden. „Wir starten auf jeden Fall in die Saison“, versichert die Gruppenleiterin Helga Wiegel. „Letztendlich haben wir lange Zeit auf den Moment gewartet.“ Wieviele Mitglieder dabei sein werden, bleibe abzuwarten. Dennoch, danach ist das Bad dann dicht bis zum Sonntag.

Da öffnet es pünktlich um 10 Uhr die Tore, und das geplante Familien- und Vereinsfest mit all seinen Attraktionen findet statt. Darüber informiert Ute Kanngießer von den Freunden des Spaßbads. „Wir bauen noch ein Zelt auf – für alle Fälle“, erklärt sie. Der kostenfreie Eintritt für alle Kinder bleibe den Besuchern auch erhalten.

„Das Neptunfest, welches dann am kommenden Sonnabend, 8. Juni, in das Bad lockt, behält ebenfalls den kostenlosen Eintritt für die Kinder“, versichert Olaf Küpper. Die Verwaltung hatte noch am gestrigen Vormittag alle entsprechenden Absprachen getroffen.

In Klein Wanzleben erfolgt der Badestart auch etwas später, die Pforten bleiben heute dicht. Die Mitglieder des dortigen Fördervereins wollten eigentlich das neue Klettergerüst, welches mit Geldern des Klein Wanzleber Bürgervereins angeschafft wurde, einweihen. Der feierliche Akt wird nun nachgeholt. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt der Vorsitzende Jan Flügel. „Es findet sich auf jeden Fall ein neuer Termin.“

Eintrittspreise gestiegen

In Sachen Eintritt hat sich in beiden Bädern der Preis geändert. Erwachsene zahlen im Spaßbad künftig sieben Euro, ermäßigt ist der Zutritt für drei Euro möglich. In Klein Wanzleben berappen Erwachsene künftig vier Euro und Kinder zwei Euro. „Die durch den Stadtrat beschlossenen Erhöhung ist damit moderat ausgefallen“, sagt Olaf Küpper.

Die für dieses Jahr in Klein Wanzleben vorgesehene Überholung der technischen Anlage ist auf die Nachsaison verschoben worden, obwohl schon erste Vorbereitungen getroffen wurden. „Wir wollten den Badebetrieb nicht unterbrechen“, sagt Küpper.

Schon jetzt wurde neues Pflaster am künftigen Standort des Chlorgasschranks verlegt. Der Einbau der wetterbeständigen Anlage kostet schlappe 71.500 Euro, die aus Eigenmitteln der Stadt kommen. Die Investition macht übrigens etwa vier Jahreseinnahmen aus dem Saison-Eintritt im Zuckerdorf aus.