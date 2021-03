Der Bürgermelder der Stadt Wanzleben wird immer öfter in Anspruch genommen.

Wanzleben l Viele Gemeinden bieten mittlerweile auf ihren Internetpräsenzen Rubriken wie „Sags uns einfach“ an. Dort können Bürger online ihre Beobachtungen melden und auf bestehende Probleme aufmerksam machen.



Die Stadt Wanzleben bietet seit dem Jahr 2019 ein ähnliches Portal an, nur ist dieses im Vergleich zu der genannten Rubrik eher ein Premiumprodukt. Der Wanzleber Bürgermelder ist nämlich weit professioneller gestrickt. So sieht der jeweilige Melder eines Problems eine Landkarte, in der seine Nachricht auch dargestellt wird, und zwar genau an der Stelle wo er es bemerkt hat. Das hat den Vorteil, dass sowohl der Bürger, wie auch die Verwaltung auf den Punkt genau sehen, wo es denn genau klemmt. Außerdem ist dadurch auch zu erkennen, ob nicht schon ein anderer Bürger das Problem vorher erkannt hat.



„Auch der aktuelle Stand in Sachen Abarbeitung ist daran abzulesen“, sagt Thomas Otto, der Webmaster, der die Internetseite betreut und sie vor gut zehn Jahren selber aufgebaut hat. Die Präsenz der Stadt auf der weltweiten Datenautobahn ist inzwischen sehr viel moderner geworden. War es anfangs nur dem Webmaster möglich, hier zu arbeiten, können das inzwischen gleich mehrere Redakteure. „Seit dem Relaunch (Neustart) vor etwa drei Jahren ist die Bedienung barrierearm“, erläutert Thomas Otto. „Zudem erkennt die Seite jetzt automatisch die Geräte, mit denen die Nutzer zugreifen und passt sich demzufolge auch an.“



Somit kann sich das Gesicht der Internetseite auf einem Computer oder einem Handy durchaus unterscheiden. Die verfügbaren Funktionen bleiben aber dieselben. Der Bürgermelder ist dort übrigens an einem roten Megafon zu erkennen. Otto empfiehlt dafür die Verwendung eines Handys. „Auf dem Rechner funktioniert das auch, aber das Handy ist für die Kenntlichmachung des Standorts natürlich besser“, erklärt er. Es sei auch durchaus so gedacht, dass Menschen, die gerade beim Wandern oder Radfahren auf ein Problem stoßen, es sofort dokumentieren können. Sogar ein Bild kann an eine Meldung angehängt werden. „Das wird auch oft so gemacht“, bestätigt der Webmaster.



Anfragen werden tagesaktuell angeschaut

Und der Bürgermelder ist durchaus beliebt. Seit seinem Start im Jahr 2019 gab es 142 Meldungen, von denen derzeit noch 82 zu sehen sind. Ältere Nachrichten werden archiviert. Begonnen hat alles im März 2019 mit einem Hinweis auf illegal abgelagerten Müll, die derzeit letzte Meldung beschäftigt sich mit einer kaputten Straßenlaterne. Unterteilt wird übrigens in die drei Bereiche Müll, Gehwegschäden und Straßenlampen. Letztere bringen es inzwischen auf 80 Meldungen, der Wildmüll hat immerhin 30 davon zu bieten.



Personenbezogene Daten der Bürger werden nur zur Bearbeitung der Meldung genutzt und nicht veröffentlicht oder weitergegeben. „Wichtig ist auch, den Ort möglichst genau anzugeben“, sagt Thomas Otto. „Das erspart eine spätere Sucherei der Stadtmitarbeiter.“ Wobei Hinweise zu illegalem Müll in jedem Fall an den Landkreis weitergegeben werden, sodass die Erledigung schon einmal etwas länger dauern kann. Zumindest bei den Fällen, auf die die Stadt Einfluss hat, geht der Ablauf recht schnell und wird auch auf der Meldekarte im Internet kenntlich gemacht.



Über das Wochenende gesehen werden die Hinweise nicht bearbeitet. Am Arbeitstag der Verwaltung schaut der zuständige Mitarbeiter aber gleich nach. Je nach Thema gehen die Meldungen nämlich direkt in die jeweiligen Ämter und zusätzlich zum Webmaster. „So haben gleich mehrere Mitarbeiter den Einblick und es kann nichts übersehen werden“, fügt der hinzu. Außerdem werden irgendwelche nicht auf die drei Themen bezogene Nachrichten aussortiert. Die Meldung über ein defektes Kinderfahrrad, welches am Darrplan in Wanzleben stand, ging beispielsweise sehr schnell an die Bauhofmitarbeiter raus.



„Wichtig ist, dass so ausführlich wie möglich über den jeweiligen Fall berichtet wird“, verweist Thomas Otto zum Abschluss noch einmal. „Dann können wir auch sofort die richtigen Maßnahmen einleiten“, fügt er hinzu