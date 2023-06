Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht in Bahrendorfer die Abstimmung über den künftigen Standort der Grundschule in Osterweddingen. Am vergangenen Donnerstag diskutierte der Sozialausschuss darüber. Die Mitglieder empfahlen, den Standort in der Dorfmitte beizubehalten.